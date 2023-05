Qu'est-ce que l'IA marketing ?

Le marketing par intelligence artificielle (IA) ou IA marketing consiste à exploiter des méthodes et outils d'IA tels que les modèles de données, les algorithmes et l'apprentissage automatique ou machine learning pour produire des informations clients que les services marketing peuvent utiliser afin d'optimiser leurs dépenses et personnaliser leurs contenus et parcours clients. Parmi les exemples de solutions d'IA marketing, citons les chatbots, la reconnaissance d'images, les assistants personnels (tels que Google Assistant, Amazon Alexa, Cortana de Microsoft et Siri d'Apple), les moteurs de recommandation de contenu, la publicité ciblée basée sur la recherche et les tarifs dynamiques sur les sites de e-commerce.

Quels sont les avantages de l'IA marketing ?

L'IA marketing est déjà utilisé aujourd'hui pour renforcer les performances et le ROI des campagnes de marketing digital. Il peut également offrir les avantages suivants :

Rendre la publicité plus intelligente. L'IA permet d'améliorer les solutions d'account-based marketing en utilisant les big data pour promouvoir une analyse approfondie et créer des publicités en ligne plus intelligentes. L'IA peut également traiter vos données et examiner vos résultats pour générer des publicités ciblées.

L'IA permet d'améliorer les solutions d'account-based marketing en utilisant les big data pour promouvoir une analyse approfondie et créer des publicités en ligne plus intelligentes. L'IA peut également traiter vos données et examiner vos résultats pour générer des publicités ciblées. Améliorer les recherches Les solutions d'IA et de big data peuvent analyser les habitudes de recherche sur internet des consommateurs et aider à identifier les domaines clés sur lesquels concentrer les stratégies marketing.

Les solutions d'IA et de big data peuvent analyser les habitudes de recherche sur internet des consommateurs et aider à identifier les domaines clés sur lesquels concentrer les stratégies marketing. Personnaliser le contenu En combinant les big data, le machine learning et l'IA, les services marketing peuvent affiner l'analytique pour comprendre les clients au niveau individuel, et personnaliser leurs contenus en conséquence. L'hyperpersonnalisation est la dernière tendance qui met l'accent sur les préférences du client en combinant les canaux numériques et non numériques.

En combinant les big data, le machine learning et l'IA, les services marketing peuvent affiner l'analytique pour comprendre les clients au niveau individuel, et personnaliser leurs contenus en conséquence. L'hyperpersonnalisation est la dernière tendance qui met l'accent sur les préférences du client en combinant les canaux numériques et non numériques. Améliorer l'expérience client Le chat et les autres outils d'engagement des consommateurs sont de plus en plus l'affaire des bots d'IA, et cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les performances de l'IA se développent.

Comment l'IA est-elle utilisée en marketing ?

L'IA est utilisée en marketing pour fournir des recommandations exploitables pour la gestion des relations. En intégrant de multiples sources de données et systèmes, l'IA peut générer un profil pour chaque client, afin que les décideurs puissent comprendre ce qui motive les choix de leurs clients et les guider vers la prochaine action pertinente.

Comment l'IA est-elle utilisée en marketing digital ?

Dans le cadre des projets de marketing digital d'une entreprise, l'IA peut contribuer à :

Augmenter la rétention et la fidélité

Enthousiasmer et ravir les clients avec des offres et des services pertinents et personnalisés

Obtenir un meilleur ROI grâce à un ciblage efficace

Réduire le temps de traitement

Améliorer la productivité

Améliorer les capacités de self-service

Comment l'IA contribue-t-elle à la personnalisation des campagnes de marketing ?

Les entreprises doivent désormais personnaliser leur approche pour chaque client. Cela nécessite une hyperpersonnalisation, qui ne se limite pas à saluer les clients par leur nom. Ça veut signifie :

Faire une offre en fonction du profil de chaque client

Répondre aux besoins de chaque client en se basant non seulement sur les achats passés mais aussi sur des informations en temps réel.

Offrir une expérience personnalisée et fluide sur tous les canaux, à tout moment.

Un écosystème d'analytique client sophistiqué peut vous aider à offrir des expériences client de qualité supérieure sur tous les canaux marketing.