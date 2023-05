Qu'est-ce que l'analytique basée sur l'IA ?

L'analytique basée sur l'IA est le produit de l'automatisation de l'analyse de données - une tâche généralement longue qui requiert une main d'œuvre nombreuse - en utilisant la puissance de l'intelligence artificielle et du machine learning. En plus des sources de données structurées, l'IA est de plus en plus capable d'analyser les données non structurées grâce à des outils d'analyse basés sur l'IA, tels que le traitement du langage naturel (TLN), la transcription par analyse vocale et la vision par ordinateur pour l'analyse d'images et de vidéos.

Quels sont les avantages de l'analytique basée sur l'IA ?

La capacité des systèmes d'IA à analyser les données de manière autonome présente de multiples avantages pour les entreprises. Le principal étant de réduire les coûts de personnel des data scientists et d'autres professionnels de l'analytique hautement rémunérés et à disponibilité limitée. L'utilisation de l'IA en analytique présente d'autres avantages :