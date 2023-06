Partenariat Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™

Le parrainage de Cognizant en Formule 1 signifie plus pour nous qu'un simple logo sur une voiture. Il s'agit d'un véritable partenariat, un mélange sans faille de la technologie Cognizant - le cloud, les données, l'IA, l'IoT, l'analytique notamment - avec l'expertise automobile et l'excellence légendaire d'Aston Martin. Ensemble, nous partageons la passion, les capacités et la présence mondiale nécessaires pour gagner des millisecondes sur les temps au tour et transformer la technologie, les performances et la sécurité des voitures - sur les circuits de F1 et pour l'avenir.