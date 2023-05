Les entreprises très performantes ont bien compris que les données constituent un atout stratégique et sont une base essentielle pour la transformation numérique.

Cloudera offre une plateforme de données moderne pour le machine learning et l'analytique optimisée pour le cloud. Développez votreclientèle, connectez vos produits et services, protégez votre entreprise et parachevez votre transformation digitale. Notre plateforme, de conception hybride, vous permet d'exploiter les données afin de créer et déployer des solutions d'IA à grande échelle de manière efficace et sûre, où vous le souhaitez.

Partenaire de niveau Gold grâce à ses 200 consultants certifiés Cloudera, Cognizant aide Cloudera à développer un ensemble complet de solutions métiers et technologiques qui représentent l'avenir de l'analytique et de la gestion des données et participent à la transformation. Notre partenariat avec Cognizant est essentiel. Il nous permet de développer nos capacités communes de prestataire de solutions afin de répondre à la forte demande du marché mondial et vous aider à améliorer vos performances.