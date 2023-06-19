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Trender i ulike bransjer

En guide til motstandskraft for norske bedrifter

Norske virksomheter kan oppnå mer ved å modernisere datagrunnlaget sitt for å bedre kunne forutse de raske endringene i forretningsmiljøet.

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