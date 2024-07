RISE avec SAP

Transformez plus facilement votre entreprise avec un cœur intelligent associé à S/4HANA sur le cloud et un réseau d'entreprise agile pour offrir des expériences client de bout en bout. Cognizant® Intelligent Enterprise Platform, Industry Solutions et SAP BTP nous permettent d'exploiter les meilleures pratiques du secteur prises en charge par l'IA, l'apprentissage automatique et l'automatisation des processus.

Nos solutions s'appuient sur les meilleures pratiques du secteur et les accélérateurs préconfigurés pour S/4HANA pour accélérer jusqu'à 30 % la migration vers RISE with SAP. Elles couvrent tous les secteurs clés : sciences de la vie, fabrication discrète, services publics, fabrication de produits chimiques, biens de consommation emballés, fabrication de dispositifs médicaux, voyages, etc.