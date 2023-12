Services SAP S/4HANA

Nos méthodologies propriétaires permettent aux entreprises de tirer le meilleur parti de leur écosystème SAP grâce à des offres clés :

Le Cognizant Automation Center certifié SAP et doté d'une plateforme d'intelligence artificielle pour les opérations (AIOps) permet aux personnes et aux machines d'apprendre et de faciliter la transition vers le modèle opérationnel ZeroOps. Le machine learning vous permet de mettre les informations en contexte pour agir plus rapidement et vous préparer à l'automatisation, à l'optimisation et aux améliorations futures.

La solution agile et DevOps exclusive de Cognizant aide les équipes à travailler de manière fluide sur des sprints Agiles et des projets DevOps d'intégration continue (CI). Grâce à notre solution Agile et DevOps propriétaire, nous avons intégré Jira et SAP Solution Manager pour des services agiles et fluides. Les utilisateurs signalent une réduction de plus de 35 % du délai de mise sur le marché des nouvelles versions de logiciels, une livraison 45 % plus rapide des nouvelles fonctionnalités, une stabilité de l'environnement améliorée de 45 % et une résilience des produits améliorée de 33 %.

Un tableau de bord prédictif intelligent offre une vue en temps réel de tous les processus métiers et des indicateurs clés de performances associés, chacun mappé à ses couches informatiques comprenant l'application, la base de données, le stockage, le réseau, etc.