Données et analytique SAP
Business Data Cloud : un socle unifié
Nous proposons une approche holistique de vos besoins en données afin de vous aider à créer un socle de données unifié et intelligent capable de piloter l'intégralité de votre activité. Nos services vous donnent les capacités de décloisonner les données, d'exploiter des données fiables pour l'IA et les analyses et de prendre des décisions en temps réel tout en assurant le plus haut niveau de gouvernance et de sécurité des données.
Transformez votre activité avec une stratégie de données tournée vers l'avenir
Nous nous associons avec vous pour développer une feuille de route stratégique pour votre paysage de données. Nos services de conseil en matière de données SAP vous aident à définir vos objectifs métier et à concevoir une architecture de données moderne qui maximise la valeur issue de vos données afin de jeter les bases d'une croissance future.
Accélérez votre parcours de données avec un socle évolutif et paré pour l'avenir
Notre offre de modernisation de donnée combine vitesse et planification stratégique pour la transformation de votre paysage de données. Cela commence par notre kit de démarrage BDC pour une mise en œuvre rapide et rentable. Ensuite, notre cadre de modernisation des données vous aide à bâtir une structure de données pérenne qui s'appuie sur SAP BW/4HANA, SAP BW PCE, Databricks et SAP Datasphere. Il garantit ainsi l'unification de vos données depuis toutes les sources, leur contextualisation métier et leur préparation pour la croissance.
Encouragez les décisions intelligentes grâce à un socle fiable de données IA
Libérez la puissance de l'IA avec un socle de données fiable et contextuel. Nous vous aidons à sélectionner et à contextualiser vos données pour générer des informations basées sur l'IA et concevoir des applications intelligentes. Ainsi, vous pouvez garantir la fiabilité des données, leur responsabilité et leur préparation à vos décisions métier les plus essentielles.
Bénéficiez d'une visibilité en temps réel pour une planification professionnelle agile
Transformez votre activité grâce à des informations en temps réel ainsi qu'une vision holistique de vos données. Nous mettons en œuvre des solutions telles que la planification et la génération de rapports par SAP Analytics Cloud (SAC), Analysis for Office (AFO), la création de rapports en groupe et les analyses intégrées. Ainsi, nous apportons une visibilité complète sur votre rentabilité, vos performances et votre durabilité, le tout au service de la prise de décision agile et basée sur les données.
Migrez de manière fluide vers S/4HANA pour accélérer la transformation métier
Accélérez votre passage à S/4HANA avec notre solution propriétaire Cognizant® Data Migration Express. Piloté par SAP BDC, notre accélérateur de migration de données sans serveur rationalise et automatise la transition. Il s'appuie sur des capacités d'IA générative afin de garantir un mappage précis des données et la qualité de ces données. Vous réduisez ainsi le coût total de possession et accélérez le calendrier de migration jusqu'à 40 %.
SAP ANALYTICS
Découvrir nos solutions de pointe
Cockpit de durabilité SAP de Cognizant
Utilisez une plateforme de données centrale unifiée pour bénéficier de la capture intégrée et du suivi en temps réel des objectifs de durabilité.
Usine visuelle Cognizant SAP
Bénéficiez d'une visibilité directe de l'impact sur les profits et les pertes grâce à l'intégration de l'atelier aux services administratifs et à des informations exploitables basées sur les rôles.
Intelligence des dépenses Cognizant SAP
Découvrez les tendances cachées et générez des économies pour optimiser vos dépenses et repenser votre stratégie de dépenses.
