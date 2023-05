Mortgage 360 (BFS)

Basée sur la plateforme Salesforce, cette solution de communication et d'automatisation des processus digitaux fonctionne fonctionne sur différents canaux et fournit un accès en temps réel aux applications de prêt et autres données pertinentes. Dotée d'algorithmes intégrés pour générer automatiquement des recommandations de prêt personnalisées, elle améliore la collaboration en temps réel entre les courtiers et les responsables régionaux pour des délais de réponse plus courts et un traitement fluide.

Customer Journey Mapping (distribution)

Tirant profit de notre expérience en distribution multicanal à travers le web, les kiosques, les communautés mobiles et sociales, ce framework exclusif permet de mesurer les interactions clients sur différents canaux.

Cognitive Contact Center (tous secteurs)

Reposant sur des leviers tels que le cloud, self-service, les canaux, l'analytique, l'IA ou des leviers cognitifs, cette solution digitale complète est développée pour l'analyse du ton et des sentiments des clients. Elle offre une expérience uniformisée et cohérente sur plusieurs canaux et ses connecteurs préétablis avec les principaux produits CRM comme SFDC, D365, Pega et SAP la rendent évolutive. C'est un outil efficace pour la transformation des centres de contact quel que soit le secteur.

Digital Employee Hub (tous secteurs)

Digital Employee Hub aide les employés à créer des expériences individuelles, à se connecter à tout moment et en tout lieu, à collaborer avec d'autres par-delà les frontières, avec le même sens du service en interne qu'avec des clients. Avec un contenu digital riche et un mécanisme de retour d'expérience continu, il fournit une solution intégrée accessible à tous, quel que soit le lieur ou l'appareil. Conçu à partir de la plateforme Salesforce, il exploite les outils collaboratifs Einstein, Lightening et les outils collaboratifs Salesforce, tels que Chatter & Communities.

Supplier Relationship Management 360° (tous secteurs)

Construit sur la plateforme Salesforce, cet outil assure une gestion complète du cycle de vie des fournisseurs, qu'il s'agisse de l'accueil fournisseur, des enquêtes, audits et de la gestion continus ou de la suppression progressive du fournisseur. Il offre une vue centralisée de toutes les parties prenantes, la gestion et la coordination des interactions avec les fournisseurs, de la gestion des enquêtes et de la gestion des conséquences. Ce portail collaboratif fournisseurs permet d'accéder à des documents et des tableaux de bord visant à réduire les dépenses fournisseurs et les délais de réponse, ainsi qu'à améliorer leur indice de satisfaction.