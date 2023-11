Vad är generativ AI?

Generative AI is a subset of artificial intelligence (AI) that focuses on creating algorithms and models that generate new content such as text, photos, code, videos, 3D renderings, music and more that mimic human-like creative processes.



A large language model (LLM) is a foundational model, a component of generative AI that’s been trained on vast amounts of text data and specializes in generating human-like text by predicting the next word in a sequence. Gen AI uses LLM to create diverse, novel content or outputs, from answering queries to crafting narratives or essays, based on the provided input.



What is generative AI versus AI?



Unlike traditional AI systems that rely on rule-based programming or explicit instructions to predict, classify data and automate tasks, generative AI leverages deep learning techniques, particularly neural networks, to enable machines to learn patterns and structures within data and use that knowledge to generate novel and contextually relevant outputs autonomously; that is, without explicit programming.



Is deep learning the same as generative AI?



No. Generative AI is not synonymous with deep learning. Deep learning is a subfield of machine learning that focuses on the use of artificial neural networks with multiple layers (deep neural networks) to learn and represent data. Gen AI can employ deep learning techniques to create generative models, but deep learning encompasses a broader range of applications beyond content generation. Gen AI is specialized in content creation.



Was a generative AI technology the fastest adopted consumer technology in history?



Yes. Generative AI can answer queries and generate text responses based on conversational language and provide readable answers, and natural language processing is now used for both input and output. This makes gen AI highly accessible and responsive to human interactions.



This may explain why generative AI technology has already been democratized globally. When OpenAI released its chatbot, ChatGPT, in late 2022, 100 million people used it in the first few months. Detta var det snabbaste antagandet av en konsumentteknik i historien. Now new gen AI tools are being deployed by businesses around the globe.

What is generative AI used for?

Generative AI is a significant leap forward in the way artificial intelligence (AI) can be used, with the potential to disrupt industries and economic sectors around the globe. Using gen AI technology, future-ready businesses gain the ability to build on their use of sophisticated algorithms and machine learning to achieve new levels of competitive advantage.



What are the benefits of using generative AI?



Företag som bedömer hur man använder generativ AI på ekonomiskt lönsamma sätt kan stödja flera användningsfall i hela organisationen och uppnå konkreta affärsresultat, inklusive:



Leverera rikare insikter i snabbare takt för att informera mer effektivt strategiskt beslutsfattande



Enhancing and accelerating the go-to-market experience



Increasing agility, creativity, quality and productivity in software development



Improving employee engagement by creating a more personalized, simple experience in recruiting, onboarding and development—including orienting staff, assisting with administration and accelerating learning



Accelerating complex problem solving by modeling and prescribing optimal outcomes



Streamlining and accelerating the provision of expert advice, where users need to interact with experts for assessment or guidance



Transformera kundupplevelsen och förstärk marknadsföringen och försäljningen



Vilka branscher använder redan generativ AI?



Branscher som redan använder tekniken inom generativ AI i arbetet omfattas av bland annat: jordbruk, fordon, finansiella tjänster och förmögenhetsförvaltning, försäkring, hälso- och sjukvård, biovetenskap och läkemedel, tillverkning, samt marknadsföring och försäljning.

Hur kan generativ AI användas av företag?



Föreställ dig att du ger dig ut på en storslagen expedition, där terrängen ständigt skiftar, och kartan du håller i dina händer ritar om sig själv, för att avslöja nya och spännande destinationer.

Det är så generativ AI utvecklas, ger oss gränslös potential inom räckhåll, demokratiserar tillgången till insikter och färdigheter, och lägger grunden för nya värdekedjor att utvecklas.



Specialkomponerade partnersamarbeten



Generativ AI kommer sannolikt att ha en avgörande inverkan på hur företag samarbetar. Konkurrensen om att få ut nya lösningar på marknaden kommer att öka, dock kommer det att finnas starka skäl för företag att samla resurser och expertis, för att skapa mer stabila AI-lösningar, som tillgodoser ett specifikt ändamål.



En gång i tiden osmidiga, men numer dynamiska processer



De flesta insatser för processautomatiseringen av affärsverksamheter använder idag klassiska maskininlärningsalgoritmer , för att automatisera statiska, fördefinierade processer. Samtidigt som de möjliggör snabbhet, förenkling och personalisering av processer, så är dessa modeller starkt beroende av märkta data och mänsklig expertis.



Generativ AI ger en seismisk förändring mot dynamisk, datadriven affärsverksamhet, eftersom den kan simulera och generera otaliga scenarier i realtid, med hjälp av dess förmåga att lära och skapa.



De nya nivåerna av flexibilitet och hastighet gör det möjligt för företag att optimera arbetsflöden över en mängd operativa aspekter – från hantering av försörjningskedjan och säljprognoser till kundvård.



Dessutom, eftersom generativ AI skapar nytt innehåll, kan det nu användas för en mängd olika affärsfunktioner inom verksamheter, däribland klassificering, redigering, sammanfattning och svara på frågor, samt utarbeta nytt innehåll. Den producerar i samma medium som den uppmanas till. Här är några exempel:



Intelligent dokumentbehandling — Gör det möjligt för företag att analysera och extrahera värdefulla insikter från ostrukturerade dokument, däribland formulär, e-postmeddelanden, kontrakt och kalkylblad.

— Gör det möjligt för företag att analysera och extrahera värdefulla insikter från ostrukturerade dokument, däribland formulär, e-postmeddelanden, kontrakt och kalkylblad. Skriva kod —Generativ AI kan nu hjälpa kodare att arbeta, i vissa fall, med dubbelt så hög hastighet som tidigare. Det automatiserar repetitiva uppgifter och föreslår kod med hjälp av verktyg, såsom GitHubCopilot. Det kan rekommendera kodändringar för att öka prestanda.

—Generativ AI kan nu hjälpa kodare att arbeta, i vissa fall, med dubbelt så hög hastighet som tidigare. Det automatiserar repetitiva uppgifter och föreslår kod med hjälp av verktyg, såsom GitHubCopilot. Det kan rekommendera kodändringar för att öka prestanda. Komplimanger för mänskligt arbete — Öka produktiviteten hos ledare, journalister, PR- och marknadsföringansvariga, samt vårdpersonal, istället för att ersätta dem.

— Öka produktiviteten hos ledare, journalister, PR- och marknadsföringansvariga, samt vårdpersonal, istället för att ersätta dem. Personlig assistent - Den kan fungera som en smart virtuell assistent som hjälper kunskapsarbetare att utöka sin kapacitet och analysera sitt arbete, vilket täcker allt från att transkribera möten till att utveckla presentationer.

- Den kan fungera som en smart virtuell assistent som hjälper kunskapsarbetare att utöka sin kapacitet och analysera sitt arbete, vilket täcker allt från att transkribera möten till att utveckla presentationer. Hitta felaktigheter— Generativ AI kan upptäcka problem med text, bilder, kod, och faktiskt alla former av innehåll, som den har övats in på. Det kan också påpeka sociala fördomar i mänskligt genererat innehåll, som medarbetare kanske inte ens är medvetna om att de har.

Prioritera ansvarsfull AI

Den omfattar allt från partiska algoritmer till integritetsproblem, där företag nu står inför ett nytt gränsområde för etiska dilemman, som sträcker sig från hur man säkerställer att AI-system är rättvisa och opartiska till att förhindra att de används för skadliga ändamål, och därifrån se till att de är transparenta och ansvarsfulla. Underlåtenhet att ta itu med partiska algoritmer, integritetsintrång och etiskt beslutsfattande av autonoma system kan orsaka en rad konsekvenser. Att anamma de etiska dimensionerna av AI är inte ett alternativ - det är ett måste.

Cognizant tror att teknik, inklusive generativ AI, är gjord för att arbeta med människor, inte att ersätta dem. Som Cognizants CEO Ravi Kumar S har skrivit: ”Mänsklig fantasi och uppfinningsrikedom kommer att vara källan till mänskligt arbete på obestämd tid. Vi tar ett stort ansvar för etiskt beteende som innefattar generativ AI, och vi försöker hitta problem med hjälp av use case discovery (upptäckt av användningsfall) — identifiera tvärvetenskapliga, brådskande problem, som är bäst lämpade för AI-teknik."