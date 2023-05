Moderna verksamheter

Är ditt företag redo för allt?

Om det är något som dagens företag kan räkna med, så är det ovisshet. Från försörjningskedjan och klimatinstabilitet till global hälsokris och talangbrist – de prioriteringar du fokuserar på nu kommer att avgöra hur du hanterar det som sker härnäst.

För framtidsklara verksamheter innebär detta en möjlighet att förnya grundläggande element – teknik, talang, ESG (samhällsansvar) – för att ligga steget före de växande förväntningarna och konkurrenterna. Alltid.

Ta reda på hur ledare som du förbereder sig för morgondagens utmaningar i Ready for Anything: What It Means to Be a Modern Business, som innehåller våra perspektiv på forskning, och utförts av Economist Impact med stöd av Cognizant.