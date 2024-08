Så tänker och agerar du som ett AI-integrerat företag

I slutändan kommer AI-infödda företag att instinktivt förstå ett helt nytt sätt att utveckla, utvärdera, förstå och använda AI-system. De kommer inte att närma sig AI-lösningar med inställningen att bygga stela, deterministiska maskiner som är utformade för perfekt replikerbara resultat. Istället kommer de att se sina AI-agenter som utvecklande samarbetspartners med potential att vara mycket mer än bara verktyg. (För mer information om detta ämne, se Cognizants VP of AI Research Risto Miikkulainens nyligen publicerade artikel"Generative AI: an AI paradigm shift in the making?")

Detta synsätt kommer att påverka deras strategier på ett grundläggande sätt. AI-företag kommer att prioritera att bygga system som kan lära sig kontinuerligt och förstå att "utbildning" aldrig riktigt är över. Och de kommer att utforma interaktioner som utnyttjar kraften i uppmaningar och iterativ feedback, och vägleda sina AI-agenter med samma finess som man kan använda när man arbetar med en mycket skicklig mänsklig specialist.

På samma sätt bör etablerade företag se till att verkligen utnyttja kraften i generativ AI i stället för att pressa in AI i befintliga processer eller utvärdera den med hjälp av gamla mätmetoder. För att lyckas med detta krävs att teknikteamen tänker på ett helt nytt sätt: en obeveklig vilja att experimentera, frångå behovet av total förklarbarhet och acceptera att förtroendet för AI-agenten skapas genom rigorösa observationer snarare än genom programmering i förväg.