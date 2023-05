Tjänster för affärsprocesser

Vår Digital Finance and Accounting-svit ger allmännyttiga företag en digital spelbok för framtida integreringar. Det hjälper till att optimera befintliga investeringar och integrerar viktiga processer, kompetenser, system och analys. Från att strömlinjeforma transaktionsarbetsflöden till att göra ekonomisk intelligens tillgänglig på begäran – vi transformerar ekonomi och redovisning digitalt så att de genererar värde för ditt företag.

Vi hjälper till med kostnadssänkning och optimering genom omstrukturering och ombyggnad av tjånster för huvudbranschen. Detta omfattar proccsserna för upphandling (procure to pay) och orderläggande (order to cash) och redovisningprocessen av finansiella data (record to report accounting), samt ekonomisk planering och analys.