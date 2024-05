Avancerat AI-labb

Sedan 2023 har vårt forskarteam publicerat flitigt och vann utmärkelsen Best Pathway to Impact Award vid NeurIPS 2023. Den prisbelönta artikeln, "Discovering Effective Policies for Land-Use Planning", stöder Project Resilience, som vi initierade för att sammanföra globala samarbetspartner för att främja FN:s mål för hållbar utveckling.