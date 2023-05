Skapa morgondagens innovationer

Med konvergensen mellan digital teknik tar ett helt nytt koncept för industriell tillverkning form. Detta fångas in i Cognizants kapacitet Factory of the Future, som kombinerar vårt ramverk för design till värde, system för utförande av uppfyllande, rapporteringssystem på verkstadsgolvet och analys på verkstadsgolvet.

Med kärntillverknings- och företagssystem som grund använder vi analyser för att göra industriell tillverkning mer intelligent, lyhörd och effektiv - så att dina företag förblir konkurrenskraftiga.