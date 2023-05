Cognizant erkänt för Thought Leadership Excellence vid CMA

Vinstsviten fortsätter för Cognizant, eftersom företaget också tog hem två Content Marketing Awards (CMA) för skrivande och design. För redaktionell spetskompetens erkände CMA Cognizant som finalist för sina publikationer "Remotopia" och "The Future of Infectious Disease". För spetskompetens inom design vann Cognizant priset "Best Infographic" för "Remotopia".