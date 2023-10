Babak Hodjat

Vice President of Evolutionary AI, Cognizant

Babak Hodjat är Vice President of Evolutionary AI på Cognizant och tidigare medgrundare och VD för Sentient. Han är ansvarig för den huvudsakliga tekniken bakom världens största distribuerade artificiella intelligenssystem. Babak var också grundaren av världens första AI-drivna hedgefond, Sentient Investment Management. Han är en serieentreprenör, efter att ha startat ett antal Silicon Valley-företag som huvuduppfinnare och teknolog.

Innan han grundade Sentient var Babak Senior Director of Engineering på Sybase iAnywhere, där han ansvarade för teknik för mobila lösningar. Han var också medgrundare, CTO och styrelseledamot i Dejima Inc. Babak är den främsta uppfinnaren av Dejimas patenterade, agentorienterade teknik, som tillämpas på intelligenta gränssnitt för mobil och företagsövergripande IT - tekniken bakom Apples Siri.

En forskare som publicerat inom artificiellt liv, agentorienterad mjukvaruteknik och distribuerad artificiell intelligens, Babak har 31 beviljade eller pågående patent till sitt namn. Han är expert på många områden inom AI, inklusive språkteknik (NLP), maskininlärning, genetiska algoritmer och distribuerad AI, och har grundat flera företag inom dessa områden. Babak har en doktorsexamen i maskinintelligens från Kyushu University, i Fukuoka, Japan.

