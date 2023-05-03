Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6cad48c" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@41a55658" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@239d1367" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@459dfde3" Investisseurs
Sécurité du cloud à grande échelle

Dotez votre entreprise d'une infrastructure sécurisée

La sécurité du cloud et des infrastructures est devenu un sujet essentiel, motivé par la sophistication croissante des cybermenaces et en raison de la grande dépendance aux systèmes interconnectés. Les entreprises doivent tirer parti des outils cloud-native et des architectures avancées pour protéger les environnements complexes et distribués. Par conséquent, il est devenu impératif d'investir dans des solutions évolutives, résistantes aux risques et centralisées.

Ensemble, Cognizant et AWS proposent des solutions de sécurité de bout en bout qui combinent une solide expertise du domaine et du secteur avec une approche axée sur l'avenir qui inclut des services de conseil, de transformation et gérés.

Sécurité résiliente alimentée par AWS

Le pôle Cloud Security de Cognizant est à la fois autonome et complété par nos autres domaines d'activité en matière de sécurité, notamment la gestion des identités et des accès, la gestion des menaces et des vulnérabilités, la sécurité des données, la sécurité des applications ainsi que la gouvernance, les risques et la conformité (GRC).

Gestion des vulnérabilités sur les modèles full-stack hérités et DevOps

  • Conception et exécution de la gestion des vulnérabilités
  • Développement de plateformes d'informations sur les menaces
  • Conception et construction de la sécurité des applications
  • Gestion intégrée des vulnérabilités en tant que service
  • Test d'intrusion
  • Intégration plateforme

Migrez vers des solutions d'accès à l'identité plus intelligentes

  • Solutions sécurisées pour l'identité
  • Conception et construction de la gestion des accès et de l'identité
  • Configuration et intégration de l'identité digitale
  • Gestion des droits d'accès privilégiés en tant que service
  • Identité consommateur en tant que service
  • Identité gérée en tant que service
  • Détection gérée des anomalies de comportement des utilisateurs et des entités (UEBA)  

Protection de vos données et garantie de la confidentialité

  • Détection et classification des données
  • Protection des données et confidentialité
  • Conception et construction de la sécurité des données
  • Optimisation des outils
  • Sécurité gérée des données
  • Prévention gérée de la perte de données
  • Chiffrement et tokenisation gérées

Identification des risques, automatisation des outils et mise en œuvre de politiques de maintien de la conformité

  • Configuration et intégration des outils GRC
  • Conception et construction de l'automatisation GRC
  • GRC en tant que service
  • Automatisation GRC gérée
  • Surveillance et génération de rapports GRC gérées
  • Analyses GRC gérée