Life Sciences Enterprise Platform Services 2025

Ce rapport reconnaît Cognizant parmi les leaders de ce domaine de par son statut de « consultant premium pour le Global 2000 » et son accompagnement des clients vers une croissance pilotée par l'expérience. Cognizant se distingue également par sa position sur le podium des partenaires Salesforce certifiés à l'international et sa présence parmi les neuf meilleurs partenaires stratégiques mondiaux d'Oracle, notamment le trio de tête des entreprises internationales titulaires du plus grand nombre de certifications cloud Oracle.