Évaluation PEAK Matrix® 2025 des services ITSM et SIAM
Cognizant positionnée comme leader en matière de services ITSM et SIAM

Everest Group a nommé Cognizant leader en matière de services ITSM et SIAM, notamment pour la solidité de Cognizant SIAMNXT Framework, son automatisation par IA générative et ses processus robustes de gouvernance intégrée.

Lire le rapport
Évaluation PEAK Matrix® 2025 de la gestion des services informatiques, des services d'intégration des services et de gestion
