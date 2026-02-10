Healthcare Provider Digital Services 2025

Cognizant est reconnue pour sa fourniture de solutions basées sur l'IA de bout en bout qui permettent aux prestataires de moderniser les soins, de rationaliser les opérations et d'accélérer l'adoption du cloud. Ce rapport met en lumière les plateformes Neuro® AI ainsi que l'expertise globale de Cognizant comme moteurs principaux des améliorations mesurables au niveau des résultats des patients, de l'efficacité opérationnelle et de la prise de décision basée sur les données.