Avasant Higher Education Digital Services 2025 RadarView
Cognizant nommée leader dans le rapport Avasant Higher Education Digital Services 2025 RadarView™

Avasant récompense plus de deux décennies d'expérience sectorielle et une solide pratique de l'IA consacrées à la transformation digitale des clients de l'enseignement supérieur. Découvrez les raisons pour lesquelles Avasant a consacré Cognizant dans son rapport annuel.

Lire le rapport
