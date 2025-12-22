Passer au contenu principal Skip to footer
Rapport RadarView™ 2025 sur la transformation des processus bancaires par Avasant Group
Cognizant reconnue comme leader dans le rapport RadarView™ 2025 d'Avasant Group sur la transformation des processus bancaires

Avasant Group a salué les points forts de Cognizant dans ce secteur tels que notre maturité pratique, nos investissements et notre innovation ainsi que notre écosystème de domaine.

Lire le rapport
Badge Avasant 2025 de leader de la transformation des processus bancaires
