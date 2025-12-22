Passer au contenu principal Skip to footer
Évaluation PEAK Matrix® 2025 des services d'intelligence artificielle (IA) et d'IA générative
Cognizant positionnée comme leader exemplaire en matière de services d'IA et d'IA générative

Everest Group nomme Cognizant leader exemplaire en matière de services d'IA et d'IA générative grâce à sa plateforme Neuro® AI et ses solutions d'IA agentiques en plein développement. Le mérite revient à son innovation évolutive et responsable soutenue par de solide partenariats et son expertise de la prestation. Tout ceci aide les clients à passer de l'expérimentation à la transformation à l'échelle de l'entreprise.

Lire le rapport
