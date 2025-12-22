Évaluation PEAK Matrix® 2025 des services d'intelligence artificielle (IA) et d'IA générative

Everest Group nomme Cognizant leader exemplaire en matière de services d'IA et d'IA générative grâce à sa plateforme Neuro® AI et ses solutions d'IA agentiques en plein développement. Le mérite revient à son innovation évolutive et responsable soutenue par de solide partenariats et son expertise de la prestation. Tout ceci aide les clients à passer de l'expérimentation à la transformation à l'échelle de l'entreprise.