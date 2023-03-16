Intégration des systèmes cliniques

Cognizant® Clinical Systems Connector est un cadre d'intégration indépendant des fournisseurs qui permet des échanges sécurisés et bidirectionnels de documents, d'enregistrement et de données, quelle que soit la combinaison de systèmes cliniques et de recherche (eISF, eTMF, EDC et CTMS). Conçu pour les sponsors, les sites, les entreprises de recherche contractuelle (CRO), les fournisseurs de technologie et les organismes de recherche, Cognizant Clinical Systems Connector fonctionne comme une couche d'infrastructure qui connecte les plateformes existantes entre elles sans pour autant les remplacer.

Au lieu de concevoir des intégrations ad hoc coûteuses, Cognizant Clinical Systems Connector propose une couche de connexion réutilisable et basée sur une API qui s'adapte à une liaison partenaire unique comme aux réseaux de recherche multi-partenaires. Cette approche accélère le lancement de l'étude, réduit la charge administrative et garantit que toutes les parties prenantes s'appuient sur la même source précise de fiabilité. Ainsi, l'interopérabilité, l'efficacité et la collaboration s'en trouvent améliorées sur l'ensemble de l'écosystème de recherche clinique.