Offrez une sécurité basée sur l'IA pour contrer les menaces digitales protéiformes

Notre partenariat stratégique avec Palo Alto Networks propose des solutions de sécurité full-stack intégrées de manière fluide aux initiatives de transformation digitale accélérée. Il garantit ainsi la résilience et l'intégrité de votre écosystème digital. Avec la suite Neuro® Cybersecurity, les entreprises peuvent accéder au plein potentiel de leurs investissements technologiques, garder une longueur d'avance sur les menaces protéiformes grâce à une sécurité aussi intelligente qu'adaptative et bâtir un socle digital paré pour l'avenir, sécurisé par nature. Ensemble, Cognizant et Palo Alto Networks redéfinissent la cybersécurité pour l'entreprise moderne, au croisement de l'innovation et de la protection.