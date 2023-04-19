Passer au contenu principal Skip to footer
Palo Alto Networks
Offrez une sécurité basée sur l'IA pour contrer les menaces digitales protéiformes

Notre partenariat stratégique avec Palo Alto Networks propose des solutions de sécurité full-stack intégrées de manière fluide aux initiatives de transformation digitale accélérée. Il garantit ainsi la résilience et l'intégrité de votre écosystème digital. Avec la suite Neuro® Cybersecurity, les entreprises peuvent accéder au plein potentiel de leurs investissements technologiques, garder une longueur d'avance sur les menaces protéiformes grâce à une sécurité aussi intelligente qu'adaptative et bâtir un socle digital paré pour l'avenir, sécurisé par nature. Ensemble, Cognizant et Palo Alto Networks redéfinissent la cybersécurité pour l'entreprise moderne, au croisement de l'innovation et de la protection.

Cognizant et Palo Alto Networks proposent la sécurité de bout en bout

Cet accord permet à Cognizant d'approfondir son expertise et d'élargir sa gamme de services en s'appuyant sur la sécurité, la sécurité du cloud, la sécurité des lieux et charges de travail (Cortex) ainsi que les opérations de sécurité de nouvelle génération de Palo Alto Networks. Notre alliance, avec en vedette les services sourcés de Cognizant et les plateformes basées sur l'IA de Palo Alto Networks, assurent une cybersécurité proactive et de bout en bout.

Sécurité de la distribution parée pour l'avenir avec SASE Zero Trust

Dotez votre magasin de détail d'une solution SASE (secure access service edge) Zero Trust. Assurez des opérations omnicanal sécurisées, une prévention des menaces avancées et l'automatisation basée sur l'IA pour des environnements de distribution résilients, adaptables et conformes.

Sécurité de fabrication parée pour l'avenir avec SASE Zero Trust

Protégez votre écosystème de fabrication avec une offre SASE Zero Trust. Qu'il s'agisse d'accès à distance sécurisé ou de protection d'IoT, notre solution optimisée par l'IA offre la détection des menaces en temps réel, la gestion centralisée des politiques et l'intégration fluide pour l'environnement Industry 4.0.

Solutions

Offrez une connectivité sécurisée à vos utilisateurs, appareils et applications, partout et à tout moment. Nos services sourcés combinent Palo Alto Networks Strata et Prisma Access avec l'expertise de Cognizant pour simplifier l'accès et appliquer les principes Zero Trust.

  • Secure Access Service Edge (SASE) géré
  • Navigateur professionnel géré alimenté par Prisma Browser
  • Pare-feu en tant que service

Protégez votre environnement cloud avec des contrôles de sécurité intégrés. Ensemble, nous assurons une visibilité, une conformité et une protection des charges de travail constantes sur le multicloud et les infrastructures hybrides.

  • Gestion de la politique de sécurité cloud (CSPM) gérée
  • Plateforme cloud de protection des charges de travail (CWPP) gérée
  • Plateforme cloud-native de protection des applications (CNAPP) gérée
  • Gestion de la surface d'attaque gérée

Préservez les terminaux et les utilisateurs avec une détection et des réponses avancées. Notre solution conjointe combine Palo Alto Networks Cortex XDR avec l'orchestration de Cognizant pour stopper les menaces avant toute conséquence sur votre activité.

  • Détection des points de terminaison gérés et intervention associée (EDR)
  • Détection étendue et intervention associée (XDR) gérées

Transformez votre SOC grâce à l'automatisation et aux renseignements basés sur l'IA. Ensemble, nous assurons une détection proactive des menaces, une réponse rapide et des renseignements exploitables pour réduire les risques.

  • SOC en tant que service autonome basé sur l'IA et l'apprentissage automatique
  • Opérations SOC industrialisées
  • Renseignement sur les menaces en tant que service (notamment le dark web et la surveillance des marques)
PRIX ET DISTINCTIONS

Nos partenaires attendent de nous les standards les plus élevés

Ils savent ce qu'est la qualité. Nous sommes fiers d'être reconnus par nos pairs pour nos normes élevées dans l'industrie.

Cognizant compte désormais parmi les partenaires Cortex XSIAM Select Specialization, en reconnaissance de nos capacités avancées en matière d'opérations de sécurité autonomes et de gestion des menaces pilotée par l'IA.
Cognizant nommée partenaire d'innovation MSSP, la plus prestigieuse catégorie du programme partenaire NextWave de Palo Alto Networks pour les fournisseurs de services de sécurité gérés.
Pour en savoir plus sur ce partenaire stratégique, consultez :

Palo Alto Networks

Poursuivre la discussion

Contactez-nous pour découvrir ce que la puissance de nos partenariats peut vous apporter.

