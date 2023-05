Digital skrivtavla (digital whiteboard)

Vad är en digital skrivtavla?

En digital skrivtavla eller whiteboard - även kallad en interaktiv whiteboard - är ett inlärningsverktyg som ger fördelarna med en traditionell whiteboard på rummet till avlägsna kollegor via webben. Det gör det möjligt för presentatörer att förklara koncept och utforska idéer med kollegor i realtid över internet - vanligtvis via en app för videokonferenser (såsom Webex, Zoom, Teams, etc.).

Vad är affärsnyttan med en digital skrivtavla?

Online whiteboards har blivit viktiga verktyg för både företag och akademiska institutioner, vilket förbättrar effektivitet, bekvämlighet, engagemang och prestanda. Några av verktygets vanligaste fördelarna: