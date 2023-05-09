Edge Computing, kantdatorsystem

Vad är edge computing?

Edge computing, även kallat kantdatorsystem, är en term som refererar till att placera datorresurser nära där data genereras, påskynda analysen av dessa data och göra det möjligt för ett företag att agera på insikter snabbare. Edge-enheter ger åtkomst till företagsnätverket från externa nätverk och kan utföra översättningar av dataanalysprotokoll i realtid för att underlätta datadelning med andra system.

Vad är affärsnyttan med edge computing?

Genom att analysera data närmare källan (snarare än att skicka den till molnet för bearbetning), så kan kantdatorsystem påskynda svarstiden och minska dataöverföringskostnaderna. Denna typ av snabba svar är viktigt för tidskritiska applikationer, såsom de som styr förarlösa bilar, hanterar fältutrustning eller manipulerar en robotkirurgisk arm. Edge-analys (kantdatorsystemanalys) kan också hjälpa till att uppfylla juridiska krav på att verksamheter lagrar sina data inom samma jurisdiktion som dessa genereras.