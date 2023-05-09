Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2c065301" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1648a9a0" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7f00ca09" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@40844588" Inversores
ServiceNow
Contactar

Acelera el proceso de transformación

Creamos flujos de trabajo digitales, utilizando Now Platform®, que transforman los procesos y ofrecen las experiencias que los empleados necesitan y los clientes esperan.
Aprovechar todo lo que ServiceNow ofrece requiere un enfoque original, estratégico y experto para la modernización del negocio. El enfoque consultivo de Cognizant te ayuda a crear flujos de trabajo digitales basados en la potencia y la flexibilidad de la plataforma Now, y ejecutarlos a escala en toda la organización.
Nuestra colaboración con ServiceNow garantiza que sigamos impulsando resultados para el negocio. Al crear conjuntamente ofertas de transformación e invertir en nuestro gran grupo de expertos en la industria y la tecnología, te ayudamos a:
  • Visualizar, codiseñar e implementar la solución digital adecuada que impulse resultados para el negocio.
  • Ofrecer flujos de trabajo digitales entre empresas que aceleren la innovación, aumenten la agilidad y optimicen las experiencias.
  • Beneficiarse de una gran cantidad de soluciones industriales, aceleradores y arquitecturas de referencia fácilmente implementables.
  • Ampliar las inversiones de ServiceNow en todas las facetas del negocio para aumentar la productividad donde sea necesario, incluida la gestión de operaciones de TI, recursos humanos y servicio al cliente.
Un estudio reciente de HFS continúa clasificando la práctica de Cognizant ServiceNow entre las más altas en cuanto a satisfacción del cliente. Esto refleja nuestro enfoque en el éxito del cliente y posiciona a Cognizant como un socio de confianza.

Ofertas

Adaptado a los resultados empresariales

Cognizant optimiza la plataforma de plataformas ServiceNow. La plataforma Now conecta personas, funciones y sistemas, y juntos impulsamos la innovación, aumentamos la agilidad empresarial y desbloqueamos la productividad.

Con una sólida base de casi 1.500 consultores especializados en ServiceNow en todo el mundo, mejoramos la experiencia de empleados y clientes, generando resultados empresariales concretos. Entendemos la necesidad del cliente, creamos prototipos de la experiencia, ejecutamos y entregamos.

Cognizant adopta un enfoque sistemático para alinear los objetivos del cliente con los resultados de negocio esperados. Lo hacemos evaluando un negocio desde todos los ángulos, desde la competencia y los desafíos para el negocio hasta la identificación de oportunidades de mejora. No solo analizamos las mejoras de TI, sino también cómo hacer para que cada área de la organización mejore la experiencia para el cliente. Los clientes mantienen su foco en el cliente al tiempo que siguen alineados con la estrategia de su organización.

La oferta Cognizant Business Transformation Analytics and Experience y Organizational Change Management (OCM) analizan en detalle los desafíos a los que se enfrenta cada cliente. Posteriormente, proporciona liderazgo de pensamiento y gobierno para mejorar la transformación digital a través de la automatización, las mejoras de procesos, el diseño centrado en las personas y la excelencia operativa.

Este servicio es a la vez disruptor y diferenciador. Nos diferencia de las implementaciones estándar y posiciona a Cognizant y a ServiceNow para una modernización continua y end-to-end y una transformación ágil. Prepara a un cliente para una implementación optimizada mediante la integración sin problemas en el entorno tecnológico existente.

El foco por industria de Cognizant para ServiceNow es robusto y está validado por la innovación conjunta y continua con nuestro socio. Las soluciones y las adquisiciones estratégicas de Cognizant se traducen en un equipo de expertos en 20 industrias. Ayudamos a los clientes a crear experiencias atractivas impulsadas por procesos inteligentes y automáticos sobre la plataforma Now para dar respuesta a los problemas de negocio específicos en cada industria.

Sector sanitario y farmacéutico
Desarrollado por Now, nuestro Portal del Paciente para Ensayos Clínicos Descentralizados (DCT) ofrece una robusta funcionalidad de atención al paciente y cuidador. Mediante un agente de autoservicio virtual, la solución ofrece acceso a la información de catálogos de servicios y artículos con cientos de temas automatizados y bloques de temas. Incorpora integración prediseñada con los mejores sistemas de registros, coordinación de servicios intervencionistas y una vista de panel único para los agentes de soportes.

Tecnología
La solución Partner Services Network (PSN) de Cognizant, desarrollada por Now, permite a las empresas de tecnología y fabricación optimizar su comunidad de socios de servicios al unir oportunidades de servicios con partners en función de sus competencias, ubicación y disponibilidad. PSN también puede utilizarse para incorporar nuevos socios y crear y gestionar órdenes de trabajo. El dashboard de Partner Services Network ofrece actualizaciones de los estados de las órdenes de trabajo en tiempo real a fabricante, socio y cliente.

Educación
Nuestra aplicación Student Experience proporciona un amplio abanico de servicios, incluidos servicios de incorporación, como proceso de admisión, orientación, ayuda financiera, salud estudiantil, transporte, servicios de biblioteca y alojamiento. También ofrece servicios de carrera, como colocación laboral, becas, contratación en el campus y acreditación. También se ofrece un dashboard de administración y componentes de servicios de estudiante, como asesoría, gestión de casos de acoso y seguridad en el campus y pública.

Fabricación, logística, energía y utilities
Creada para la plataforma ServiceNow, esta solución ofrece automatización de citas de servicio, edificios seguros y atención presencial reinventada mediante el uso de tecnología virtual.

Soluciones para el retail y alojamientos
Nuestras aplicaciones incluyen inventario y gestión de tiendas, gestión de servicios, inteligencia predictiva para problemas de ubicación minorista y taxonomía de servicios retail implementables. También proporcionamos soluciones de continuidad de negocio y gestión de riesgos para proveedores retail y de alojamientos. Para franquicias, ofrecemos soluciones de empoderamiento basadas en todo, desde portales y comunidades hasta sistemas y datos on-premise.

Telco
Para nuestros clientes telco de ServiceNow, aportamos una red de socios de soluciones con un botón de incorporación/desconexión. A través de la alianza de Cognizant con AWS, entregamos a las compañías de telecomunicaciones múltiples prestaciones de descubrimiento de activos AWS en tiempo real, capacidades de integración listas para usar (OOB) para servicios gestionados AWS y un complemento de integración continua sin servidor para ServiceNow Common Service Data Model (CSDM) 3.0.

Digital Acceleration Workflow Suite (DAWS) de Cognizant está desarrollada sobre la plataforma de ServiceNow. Permite los análisis y la inteligencia para liberar el valor ofreciendo aprendizaje continuo y análisis de comportamientos que optimizan las experiencias.

DWAS garantiza una mejor productividad al entender y recomendar cuándo y qué flujos de trabajo deberían implementarse de forma proactiva para alcanzar los resultados que espera el cliente. Esto amplía los beneficios para el cliente mas allá de las prestaciones estándar. Al analizar los incidentes, los casos, las peticiones y las alertas, DWAS puede:

  • Agrupar registros parecidos en clústers.
  • Identificar patrones con palabras corpus.
  • Identificar candidatos para automatizar y oportunidades de transformación.
  • Desarrollar una canalización más allá de ITSM Pro, un conjunto de herramientas de IA de Cognizant que combina la gestión del fabricante y los análisis de rendimiento.

La oferta de ingeniería y garantía de calidad (QE&A) de Cognizant agiliza las implementaciones y ofrece actualizaciones fluidas en los flujos de trabajo de ServiceNow con facilidad, velocidad y flexibilidad. Con independencia de si estás implementando ServiceNow por primera vez o actualizando tu plataforma, este framework optimiza la eficiencia y minimiza los retos a largo plazo. Los beneficios incluyen:

  • Mayores eficiencias de tiempo
  • Costes de testing menores
  • Estar preparado para el futuro
  • Una experiencia consistente para el usuario
  • Menor riesgo para la marca

Servicios de testing automáticos

Con los frameworks de automatización integrados de Cognizant, los clientes de ServiceNow pueden acelerar sus tiempos de implementación en un 20-30% y reducir los costes en hasta un 30%. Las características clave son las siguientes:

  • Activos de testing plud-and-play
  • Enfoque de testing basado en modelos
  • Plataforma de automatización de pruebas integrada
  • Garantía de experiencia para el cliente y de valor

Service Management Marketplace

Los aceleradores ServiceNow de Cognizant están diseñados para estar listos para la comercialización, proporcionando a las organizaciones soluciones innovadoras para mejorar sus capacidades de gestión de servicios. Estos aceleradores están preconfigurados, probados y optimizados para garantizar una implementación rápida y una integración fluida con los sistemas existentes. Están diseñados para proporcionar valor rápido y mejorar varios aspectos de la gestión de servicios, lo que los hace ideales para organizaciones que buscan mejorar la eficiencia y la experiencia del usuario.

Escaneo completo para alinearse con las mejores prácticas

Visión general
Esta poderosa herramienta analiza el rendimiento, la capacidad de administración, la capacidad de actualización y los estándares de codificación, proporcionando un panel completo que resume el estado de la instancia de ServiceNow. CIF 2.0 incluye informes integrados y configuraciones de escaneo flexibles que brindan informes de problemas detallados junto con recomendaciones procesables. Es independiente de la versión y no es dependiente de terceros.

Funciones
CIF 2.0 está diseñado para abordar escenarios, como estándares de rendimiento y codificación con precisión. Ofrece informes de panel que cumplen con estrictos requisitos de seguridad. Con más de 30 nuevas mejores prácticas, esta herramienta es altamente configurable y excepcionalmente confiable.

Beneficios
CIF 2.0 ayuda a simplificar la inspección de código, reducir los costes de mantenimiento, evaluar el estado de las instancias y generar informes completos en PDF. 

Crear conversaciones de solución de problemas

Visión general
Nuestro Virtual Agent Framework, una solución para ofrecer experiencias excepcionales y automatizadas, ayuda a mejorar el servicio al cliente ahora con 99 temas y conversaciones prediseñados.

Funciones
Nuestra solución ofrece interacciones fluidas con los clientes con más de 99 temas prediseñados y expresiones de NLU capacitadas por expertos con las cuales, los agentes virtuales estarán listos para interactuar y comprender desde el primer día. Nuestros clientes pueden beneficiarse de opciones convenientes como descargas de archivos adjuntos, ejecución de scripts personalizados adaptados a las necesidades del negocio y ampliar sin esfuerzo la funcionalidad a través de la integración con temas listos para usar (OOB).

Beneficios
Nuestro acelerador ofrece una implementación rápida, una gran adaptabilidad, una configuración sencilla y una dependencia reducida de los desarrolladores de ServiceNow. Permite a nuestros clientes experimentar interacciones personalizables que se adaptan tanto a las entradas de elección como a las de texto libre, ofreciendo flexibilidad y facilidad de uso, y disfrutar de pantallas de mensajes dinámicas enriquecidas con imágenes, tarjetas y enlaces. Esto hace que cada conversación sea más interactiva y atractiva.

Comprobar problemas de calidad del código

Visión general
ReviewNow Accelerator es nuestra solución dedicada para desarrolladores de ServiceNow, que garantiza que el código cumpla con los más altos estándares de manera eficiente. Analiza minuciosamente los conjuntos de actualizaciones seleccionados, proporcionando informes detallados que destacan los problemas detectados y las mejores prácticas.

Funciones
El acelerador ReviewNow realiza análisis eficientes para identificar rápidamente problemas dentro de los conjuntos de actualizaciones seleccionados. Genera informes que detallan los problemas detectados y las recomendaciones. Además, proporciona enlaces de acceso rápido directamente a las personalizaciones afectadas, lo que facilita resoluciones rápidas.

Beneficios
El acelerador ReviewNow verifica automáticamente el cumplimiento, lo que ahorra esfuerzo manual. Ofrece información completa y procesable a través de informes detallados. El enfoque de escaneo dirigido se centra únicamente en los conjuntos de actualizaciones necesarios, lo que mejora la eficiencia. Además, es más asequible que otras herramientas, lo que le convierte en la opción ideal para los desarrolladores que buscan la excelencia.

Implementaciones más rápidas del flujo de trabajo del catálogo

Visión general
Esta solución simplifica la configuración del flujo de trabajo para los elementos del catálogo mediante la automatización de la generación dinámica de flujos de trabajo, eliminando así la necesidad de creación manual. Cuenta con dos flujos de trabajo predefinidos diseñados para tareas y aprobaciones, que se pueden configurar fácilmente a través de una sola carga de Excel para la aprobación y las definiciones de tareas.

Funciones
El sistema permite la configuración de elementos del catálogo basados en la ubicación, lo que permite la generación rápida de aprobaciones y tareas. Admite la creación paralela y en serie de aprobaciones y tareas, lo que agiliza el proceso con una carga de Excel en un solo paso para los elementos del catálogo preexistentes.

Beneficios
Nuestra solución elimina la necesidad de flujos de trabajo separados para cada artículo. En su lugar, ofrece una configuración sencilla basada en Excel, lo que reduce la complejidad de la generación del catálogo de servicios. Este enfoque reduce significativamente los esfuerzos y costes de desarrollo y mantenimiento, lo que lo convierte en una opción rentable para las empresas que buscan optimizar sus operaciones.

Socio del año en excelencia en el talento especializado en ServiceNow- en todo el mundo

Cognizant priorizó el desarrollo de habilidades de los empleados. Al utilizar los programas de formación y habilitación disponibles, Cognizant creó un equipo cuya competencia, demostrada por sus credenciales obtenidas, contribuyó directamente a la calidad de su trabajo y a experiencias y resultados exitosos de los clientes.

Socio del año en excelencia en el talento especializado en ServiceNow- en todo el mundo
Socio del año de ServiceNow Creator Workflow- en todo el mundo

Cognizant utilizó Now Platform para ofrecer una experiencia de cliente sin fricciones, velocidad y comodidad que superó las expectativas, y un coste de servicio reducido.

Socio del año en excelencia en el talento especializado en ServiceNow- en todo el mundo
Socio del año de ServiceNow Creator Workflow- en todo el mundo

Cognizant aplicó las capacidades de hiperautomatización y desarrollo de aplicaciones low-code de Now Platform para modernizar los procesos legacy y ampliar la automatización del flujo de trabajo en toda la empresa.

Socio del año de ServiceNow Creator Workflow- en todo el mundo
Socio del año de ServiceNow GenAI Customer Value – APC

Este premio revela cómo Cognizant pone la IA al servicio de las personas, demostrando un liderazgo excepcional en el uso de los productos de IA de ServiceNow para crear soluciones innovadoras y de valor. Cognizant destacó en la comprensión de los desafíos de los clientes, el diseño de estrategias impulsadas por IA y la entrega de soluciones que generaron resultados tangibles.

Socio del año de ServiceNow GenAI Customer Value – APC
Socio del año de ServiceNow Technology Workflow- América

Cognizant aceleró la transformación digital para nuestros clientes conjuntos, ofreciendo servicios digitales siempre activos, mejores experiencias de usuario, mayor seguridad y menor riesgo.

Socio Microsoft
Taller "El poder de la plataforma"

Cambiar tu forma de trabajar.

Leer más
Compañeros de oficina hablando entre ellos

Noticias

Cognizant completa la adquisición de Linium

Consulta las noticias de Cognizant

Mantente informado de las novedades en Cognizant.

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.