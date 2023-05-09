El foco por industria de Cognizant para ServiceNow es robusto y está validado por la innovación conjunta y continua con nuestro socio. Las soluciones y las adquisiciones estratégicas de Cognizant se traducen en un equipo de expertos en 20 industrias. Ayudamos a los clientes a crear experiencias atractivas impulsadas por procesos inteligentes y automáticos sobre la plataforma Now para dar respuesta a los problemas de negocio específicos en cada industria.

Sector sanitario y farmacéutico

Desarrollado por Now, nuestro Portal del Paciente para Ensayos Clínicos Descentralizados (DCT) ofrece una robusta funcionalidad de atención al paciente y cuidador. Mediante un agente de autoservicio virtual, la solución ofrece acceso a la información de catálogos de servicios y artículos con cientos de temas automatizados y bloques de temas. Incorpora integración prediseñada con los mejores sistemas de registros, coordinación de servicios intervencionistas y una vista de panel único para los agentes de soportes.

Tecnología

La solución Partner Services Network (PSN) de Cognizant, desarrollada por Now, permite a las empresas de tecnología y fabricación optimizar su comunidad de socios de servicios al unir oportunidades de servicios con partners en función de sus competencias, ubicación y disponibilidad. PSN también puede utilizarse para incorporar nuevos socios y crear y gestionar órdenes de trabajo. El dashboard de Partner Services Network ofrece actualizaciones de los estados de las órdenes de trabajo en tiempo real a fabricante, socio y cliente.

Educación

Nuestra aplicación Student Experience proporciona un amplio abanico de servicios, incluidos servicios de incorporación, como proceso de admisión, orientación, ayuda financiera, salud estudiantil, transporte, servicios de biblioteca y alojamiento. También ofrece servicios de carrera, como colocación laboral, becas, contratación en el campus y acreditación. También se ofrece un dashboard de administración y componentes de servicios de estudiante, como asesoría, gestión de casos de acoso y seguridad en el campus y pública.

Fabricación, logística, energía y utilities

Creada para la plataforma ServiceNow, esta solución ofrece automatización de citas de servicio, edificios seguros y atención presencial reinventada mediante el uso de tecnología virtual.

Soluciones para el retail y alojamientos

Nuestras aplicaciones incluyen inventario y gestión de tiendas, gestión de servicios, inteligencia predictiva para problemas de ubicación minorista y taxonomía de servicios retail implementables. También proporcionamos soluciones de continuidad de negocio y gestión de riesgos para proveedores retail y de alojamientos. Para franquicias, ofrecemos soluciones de empoderamiento basadas en todo, desde portales y comunidades hasta sistemas y datos on-premise.

Telco

Para nuestros clientes telco de ServiceNow, aportamos una red de socios de soluciones con un botón de incorporación/desconexión. A través de la alianza de Cognizant con AWS, entregamos a las compañías de telecomunicaciones múltiples prestaciones de descubrimiento de activos AWS en tiempo real, capacidades de integración listas para usar (OOB) para servicios gestionados AWS y un complemento de integración continua sin servidor para ServiceNow Common Service Data Model (CSDM) 3.0.