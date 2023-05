Comprendre les données prédictives La plupart des entreprises ont recours à des plateformes automatisées de machine learning qui utilisent des modèles de structures existants et connus, et tentent d'y intégrer des données. Les résultats sont basés sur la corrélation, non sur la causalité. Les plateformes ne disposent pas des informations et des modèles appropriés pour expliquer les prévisions faites. Les résultats ne permettent pas d'identifier la qualité des comportements dans les données qui sont de nature prédictive.

Le Cognizant Causality Service utilise l'analyse prédictive et son moteur sans hypothèse pour apprendre, comprendre et adapter ses conclusions. Ainsi, nos clients identifient les biais et tirent parti des signaux prédictifs de leurs données pour ensuite se concentrer sur les facteurs essentiels et déterminer les mesures susceptibles de fournir des résultats concrets.