L'IA pour la croissance

Intégrer aisément l'IA dans les applications et les systèmes

Nous avons recours à des méthodes modernes d'ingénierie pour accompagner les clients vers l'adoption et le déploiement de l'IA. Cela implique notamment de les aider à concevoir des agents IA et des systèmes multi-agents à intégrer dans de nouvelles applications et solutions.

Notre approche d'ingénierie full-stack, nos études préalables sélectionnées et notre outillage préconfiguré, mais aussi notre prise en charge des fournisseurs majeurs d'infrastructure et de l'automatisation intégrée augmentent significativement la vitesse et la qualité du développement et du déploiement de la solution d'IA. Nous incluons des capacités d'orchestration multifournisseurs à chaque couche de la pile d'IA.