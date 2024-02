Le défi

Comcast est l’une des plus grandes entreprises de médias et télécoms monde, ainsi qu’un des principaux distributeurs de publicité sur les plateformes traditionnelles et digitales. Bien que l'entreprise se soit toujours efforcée de proposer des solutions qui puissent permettre de matcher la bonne audience avec la bonne publicité, les PME ont toujours été très difficiles à convaincre. La branche dédiée à la publicité de Comcast, Effectv, s'est engagée à aider les PME à réinventer la façon dont elles se connectent avec leurs publics cibles et font la promotion de leurs activités. Pour mieux comprendre comment répondre aux attentes des PME, Effectv a fait appel aux experts en télécommunications de Cognizant et à un cabinet de conseil du groupe Cognizant spécialisé dans la recherche ethnographique.