Depuis que l'intelligence artificielle générative s'est invitée dans les débats d'entreprise fin 2022, il est impossible de dissocier l'idée d'être « prêt pour demain » de l'adoption de l'IA. Grâce à cette technologie puissante, les entreprises peuvent atteindre la rapidité, l'agilité et la précision de prise de décision nécessaires pour être compétitives dans un environnement actuel en constante évolution.

Avant même l'arrivée de l'IA générative, l'adoption de l'IA était en plein essor. Selon l'étude récente d'Economist Impact, l'IA et le machine learning (ML) figuraient parmi les six principales technologies que les sondés avaient déjà adoptées ou prévoyaient d'adopter pour se préparer pour demain (voir figure 1). Réalisée en partenariat avec Economist Impact, auprès de 2 000 cadres internationaux de tous secteurs, cette étude s'inscrit dans nos travaux de définition des moyens de se préparer pour l'avenir et d'évaluation du degré d'avancement des entreprises. (Pour l'étude complète, consulter « Parer à toutes les éventualités : l'entreprise moderne moderne relève le défi »)



Selon cette étude, près de sept personnes sur dix ont cité l'IA/ML comme domaine d'investissement prioritaire, montrant leur conviction qu'elle est essentielle à la performance des entreprises aujourd'hui.