Vad är drönare för försäkringsinspektioner?

Drönare för försäkringsinspektioner, även kända som obemannade luftfartyg, är sådana som används för att ta foton och samla in andra data som information vid riskbedömningar och skadeanmälan i försäkringsbranschen. I skadeförsäkringsbranschen kan till exempel en skadereglerare eller riskingenjör använda en drönare för att samla in uppgifter om en plats eller byggnad för att få användbara insikter vid skaderegleringar eller riskbedömningar. Det som tidigare ansågs vara högteknologiskt har snabbt blivit vedertagen teknik. Association of Unmanned Vehicle Systems International uppskattade försäljningen för 2020 till 125 000 sålda obemannade luftfartyg (drönare). Försäkringsbolag för privatpersoner och företag som täcker risker för fastigheter var tidiga med att tillämpa drönarteknik vid försäkringsinspektioner, vilket förändrat sättet hur skadereglering utförs som följd.

Vad är affärsnyttan med drönare för försäkringsinspektioner?

Drönare för försäkringsinspektioner ger många fördelar: