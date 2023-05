L'ingénierie de produits logiciels (SPE) dépasse le simple développement de logiciels. Elle va au-delà des fonctionnalités et des backlogs et met l'accent sur une vision plus large des expériences utilisateurs et des résultats. La SPE, et son homologue, l'ingénierie logicielle virtuelle , sont à la pointe du numérique. Chez Cognizant, nous réunissons les meilleurs talents en matière d'ingénierie digitale, de conception et de développement de produits pour créer les logiciels les plus recherchés.