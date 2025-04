À la découverte des systèmes d'IA multi-agents

Qu'est-ce qu'un système multi-agents ?

Un système multi-agents est un réseau d'agents IA qui collaborent entre eux et avec l'utilisateur pour accompagner la prise de décision humaine. Chaque agent est spécialisé en tâches spécifiques. Il s'appuie sur des outils pour échanger des données et coordonner des interventions. Dans le même temps, il rationalise les opérations et améliore l'évolutivité de toutes les entreprises.

Parmi les principaux avantages professionnels, les systèmes multi-agents aident à décloisonner les entreprises par l'activation des agents IA dans tous les services (RH, logistique ou encore les achats) afin qu'ils travaillent ensemble de manière fluide. Ils automatisent les processus métiers de bout en bout, réduisent l'inefficacité et favorisent une prise de décision plus rapide et mieux informée.