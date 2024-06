Partenaire de l'écosystème Salesforce

Cognizant se classe parmi les leaders du rapport ISG Provider Lens™ 2024 sur les partenaires de l'écosystème Salesforce sur les marchés américain, britannique, allemand et français. Le rapport met en avant notre portefeuille riche et diversifié dans 16 quadrants de services de mise en œuvre Salesforce spécifiques : multicloud et intégration, clouds sectoriels, gestion des applications et automatisation du marketing pour les grandes entreprises. Il nous permet d'évoluer constamment et d'offrir des services de pointe à nos clients.

Lisez le rapport pour en savoir plus sur les atouts uniques des offres Salesforce de Cognizant.