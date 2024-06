Les plus grandes institutions financières font confiance à Cognizant pour la transformation numérique et la mise en œuvre d'opérations harmonisées avec un service client impeccable afin de répondre à leur environnement d'entreprise en constante évolution. Découvrez pourquoi Everest Group nous a attribué des notes élevées pour la portée, la valeur, la vision, la stratégie et l'empreinte géographique de nos prestations.