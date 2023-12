Le défi

SailGP est une compétition internationale de voile, très intense qui oppose 10 équipes nationales naviguant à grande vitesse, sur des catamarans monotypes F50. Elle fait, par ailleurs, de l'impact social et environnemental un enjeu sportif. Depuis 2021, la SailGP dispose d'un deuxième podium, l'Impact League, qui reconnaît l'engagement des équipes en faveur d'un avenir plus durable et inclusif.

SailGP, qui recueille une grande quantité de données sur le développement durable auprès des équipes de l'Impact League, souhaitait centraliser la présentation de ces données, les rendre facilement accessibles et compréhensibles afin de susciter l'enthousiasme et d'inspirer les fans. Elle s'est tournée vers Cognizant pour l'aider à concevoir une nouvelle expérience supporter numérique, interactive et durable.