Travailler de manière transparente sur l'ensemble des sources de données est essentiel pour une entreprise.

Talend est l'un des plus grands éditeurs open source pure player qui propose des solutions d'intégration de données, de gestion des données, d'intégration d'applications d'entreprise, ainsi que des logiciels et solutions pour les big data.

Lors du déploiement des services d'intégration d'entreprise et d'analyse du Big Data, Cognizant met à profit le large éventail de solutions middleware de Talend pour répondre aux besoins de gestion de données et d'intégration d'application. En matière de prestation de services, Cognizant et Talend permettent aux entreprises comme la vôtre de réduire leurs coûts et d'accroître leur avantage concurrentiel en déployant sur une plateforme open source, des solutions avancées d'intégration de données, de qualité des données, de gestion des appareils mobiles et de big•data.