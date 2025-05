Des sites de production résilients et durables basés sur l'intégration IT/OT

Les progrès en matière de fabrication stimulés par l'innovation technologique rapide, la pénurie de main-d'œuvre et des objectifs de durabilité (comme la réduction des gaz à effet de serre et l'optimisation de l'efficacité énergétique) présentent de sérieux défis. Problème névralgique : la disparité de prise de décision entre les niveaux de direction et opérationnel. La résolution effective des problèmes des clients nécessite d'identifier et de traiter les goulets d'étranglement sur les sites opérationnels ainsi que les préoccupations de la direction. L'intégration de réseaux haut débit et de technologies d'information avancées sur les sites de production facilite le stockage et l'analyse de données. Ceci attire l'attention sur des initiatives qui reposent sur ces mêmes données afin d'optimiser la productivité et la qualité des produits. Toutefois, nombre de fabricants peinent à gérer efficacement la collecte, l'évaluation et l'analyse des données.