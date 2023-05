La Fondation Cognizant est une entité indépendante. Nous l'avons créée en 2005 pour soutenir les initiatives liées à la responsabilité sociale de l'entreprise. Son action se concentre principalement sur l'Inde. L'objectif premier est d'améliorer les conditions de vie des couches les plus défavorisées de la population indienne en leur offrant davantage d'opportunités, sur le plan économique comme sur le plan social.

Éduquer le public

En 2016, la fondation Cognizant a soutenu 15 projets éducatifs visant à améliorer la qualité de l'enseignement dans des institutions accueillant des populations défavorisées. Plus de 4 000 élèves et enseignants bénéficient chaque année de ces programmes.

Initiatives de santé

La Fondation Cognizant a soutenu 11 projets de santé en 2016, dans l'optique de faciliter le travail d'organismes à but non lucratif qui offrent des services de soins aux personnes les plus démunies de la société. Ces projets de santé visaient deux objectifs principaux : la mise en œuvre d'initiatives de prévention de la cécité et la délivrance de soins contre le cancer et de soins d'urgence pour les femmes et enfants issus de milieux défavorisés. Nous avons contribué à l'achat du matériel de diagnostic et chirurgical nécessaire à ces actions. Plus de 60 000 patients bénéficient chaque année de ces projets de santé.

Programmes de subsistance

La fondation a financé 13 projets visant à améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes défavorisés par le biais de la formation professionnelle. Les bénéficiaires de ces programmes acquièrent des compétences spécialisées leur permettant de décrocher des emplois correctement rémunérés. Ils deviennent ainsi indépendants sur le plan économique. Plus de 3 000 femmes et jeunes bénéficient de ces programmes.

Programme de reconstruction des communautés

La Fondation a également lancé un programme de reconstruction des communautés pour les zones touchées par des catastrophes naturelles, telles que les pluies diluviennes et les inondations qui ont frappé Chennai (Inde) en décembre 2015, ou encore le cyclone Vardah qui s'est abattu sur la région en décembre 2016. Pour faire face aux conséquences dévastatrices de ces événements qui touchent des milliers de familles, la fondation Cognizant aide les populations à bâtir et faire évoluer des communautés autonomes dans une optique de développement intégré et durable.