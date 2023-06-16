メインコンテンツにスキップ Skip to footer
AI学習データサービス
お問い合わせ

Cognizant® AI Training Data Services: 生のマルチモーダルデータを、AIモデルの価値を引き出す燃料へ

エンタープライズAIの成果はデータに大きく依存します。どれほど優れた機械学習アルゴリズムであっても、クリーンで適切なトレーニングデータがなければ成果を出すことはできません。

コグニザントは長年にわたり、デジタルネイティブ企業による先進的なAIモデルのトレーニングを支援してきました。テクノロジー、ヘルスケア、自動車、メディア、小売といった業界の先進企業と連携し、コグニザントの専門チームは音声、2D/3D画像、動画、LiDARなど主要なモダリティ全般にわたり、数十億件規模のデータポイントと数百万件のデータラベルのキュレーション、アノテーション、品質検証を実施してきました。さらに精度向上のために地理空間メタデータを付与するケースも多くあります。

コグニザントのAI Training Data Servicesは現在、テクノロジーを活用したHuman-in-the-loop（人間参加型）アプローチにより、あらゆる業界のグローバル企業がエンタープライズ対応のAIモデルを大規模かつ効率的に構築・改善・検証・展開できるよう支援しています。

コグニザントのサービス

内容

マルチモーダルラベリング（テキスト、画像、音声、動画、3D、LiDAR）、センサーフュージョンおよび地理空間情報の付加、ML支援による多層品質検証

成果

トレーニングおよびファインチューニングに対応した高精度データの提供

内容

教師ありファインチューニング（SFT）データセット、人間のフィードバックに基づく強化学習（RLHF）、アドバーサリアル/レッドチーム用データ

成果

モデルが業界特有の言語、ブランドトーン、安全要件に適合

内容

エージェント型ソリューション向けコンテキストデータ、LLMベンチマーク、リーダーボードおよびレポート、完全なデータリネージを備えたセキュアな仮想プライベートクラウド（VPC）環境での導入

成果

透明性の高いパフォーマンス追跡と規制遵守

エンゲージメントモデル

ミッションクリティカルなプログラム向けエンドツーエンドマネージドサービス

特定業務に対応するアラカルト型データサービス実行

社内チームの強化を支援するコンサルティングおよびイネーブルメント

AI活用事例

アドテック＆デジタル広告

HITLを活用した高品質データによる安全で高精度な広告運用の実現

アドテック＆デジタル広告

HITLを活用した高品質データによる安全で高精度な広告運用の実現

コグニザントは、広告生成および配信におけるHITL検証を通じて、世界最大級のオンライン広告ネットワークの運用を支えています。数百万件に及ぶ広告クリエイティブやランディングページのアノテーションを実施し、ブランドセーフティポリシーを徹底することで、99.9%のデータ品質を維持。これにより、広告の関連性、ユーザーの安全性、そして広告主からの信頼を強化しています。

a women working on desktop

コンテンツ管理

AI精度向上による安全なコンテンツ体験の実現

コンテンツ管理

AI精度向上による安全なコンテンツ体験の実現

コグニザントは、HITLおよびRLHFを活用し、大手動画共有プラットフォームがコンテンツをインテリジェントに管理できるよう支援。これによりユーザーの利用拡大とエンゲージメント向上を実現するとともに、主要な分類モデルの判断精度を10〜15%向上させました。さらに、RAGベースのポリシー支援AIにより、人によるレビュー業務の効率が最大30%向上させています。

a men working on desktop

対話型AIおよび生成AIプラットフォーム

高度な対話を支える人間指向データ

対話型AIおよび生成AIプラットフォーム

高度な対話を支える人間指向データ

コグニザントは、専門家によるプロンプトと応答のペア、多言語ラベル付きデータ、そして人間のインサイトを活用してモデルのトレーニングを行い、意図認識の精度と自然な対話体験の向上を支援しています。これにより、先進的な生成AIプラットフォームにおけるよりスマートな対話を可能にします。

A woman operating two computers in a research lab

デジタルマッピング

HITL（ヒューマン・イン・ザ・ループ）検証により地図精度を20%向上

デジタルマッピング

HITL（ヒューマン・イン・ザ・ループ）検証により地図精度を20%向上

コグニザントは、大手デジタルマッピングサービス向けに大規模データ処理とHITL検証を行い、地理空間MLモデルのトレーニングを支援しています。継続的なフィードバックループとデータ強化パイプラインにより、主要モデルの精度を20%向上させ、ユーザーが日常的に利用する地図への信頼性を高めています。

An image of a display showing scientific data map

主な利点

モデル精度の向上

業界特化データとRLHFにより、ビジネスコンテキストに沿った結果を出力します。

市場投入までの時間を短縮

最適化されたラベリングプロセスと専門家によるHITLにより、AI開発ライフサイクルを短縮します。

リスクの低減

人によるQA、コンセンサスチェック、アドバーサリアルテストにより、新たなAIリスク規制への対応を支援します。

コストの削減

大規模なマネージド運用により、一時的な社内対応よりも高い効率を実現します。

コグニザントを選ぶ理由

大規模な実証

音声、画像、動画、LiDAR、テキストなど多様なモダリティにわたり、数十億件のデータポイントと数百万件のラベルの品質検証を実施してきました。

高度な業界知見

金融、ヘルスケア、自動車など幅広い分野において、オントロジーレベルの精度で対応します。

オペレーショナルエクセレンス

数十年にわたるデータおよびAIの専門知識、プロセスエンジニアリング、および人材管理の知見をデータ運用に適用します。

ベンダーに依存しないテクノロジー統合

最適なプラットフォームを選択し、特定ベンダーへの依存を防ぎます。

ソートリーダーシップ

エージェント型AIのインパクト: ビジネスオペレーションの再定義

エージェント型AIは、ツール、モデル、ロジックを統合することでビジネス変革をもたらします。思考と実行の両方を担うインテリジェントシステムを実現し、企業全体にわたる影響を統合的に推進します。

詳細はこちら
Colorful glass blocks in pink and blue hues
自動運転の未来

高精細マッピングは、自動運転車によるドライバーレス社会を実現するための重要な基盤です。そして、こうした極めて高精度なマップを活用してAVアルゴリズムをトレーニングすることも、同様に不可欠な要素となります。

詳細はこちら
An AI showing information of cars running on a highway
生成AIはデータエンジニアリングをどう変えるか？

生成AIにとってのデータエンジニアは、ソフトウェアにとってのコーダーと同じ存在です。データエンジニアの未来は、この革新的なテクノロジーの力をいかに活用するかにかかっています。

詳細はこちら
AI camera focusing on all the people walking across a street

コグニザント、エンタープライズ規模でのAIモデル開発を加速するAI Training Data Servicesを発表

プレスリリースを読む

「企業がAIアプリケーションの開発を加速し、生成AIやエージェント型AIの導入を進める中で、高品質なトレーニングデータがこれまで以上に重要になっています。コグニザントのAI Training Data Servicesは、高品質かつ多様なデータを提供することで、AIモデル開発のスピード向上、精度の強化、そして規制対応を支援します。このソリューションは、企業がAIの可能性を最大限に活用し、競争環境の中で優位性を確立するために不可欠です。」

Anil Vijayan, Partner at Everest Group

信頼性の高いエンタープライズグレードのデータ基盤でAIモデルを拡張する準備はできていますか？

コグニザントは、AIモデルの構築、ファインチューニング、検証、展開をより効率的かつ高品質に実現します。ぜひ、ご相談ください。

お名前(名)を入力してください。
メールアドレスが有効ではありません。
会社名が有効ではありません。
電話番号は、スペース、ハイフンなし、半角数字でご入力をお願いします。
地域を選択してください。
お問い合わせの種類を選択してください。
具体的なお問合せ内容の種類を選択してください。
プライバシーに関する同意にチェックを入れてください。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.