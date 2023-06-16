AI学習データサービス

Cognizant® AI Training Data Services: 生のマルチモーダルデータを、AIモデルの価値を引き出す燃料へ
エンタープライズAIの成果はデータに大きく依存します。どれほど優れた機械学習アルゴリズムであっても、クリーンで適切なトレーニングデータがなければ成果を出すことはできません。
コグニザントは長年にわたり、デジタルネイティブ企業による先進的なAIモデルのトレーニングを支援してきました。テクノロジー、ヘルスケア、自動車、メディア、小売といった業界の先進企業と連携し、コグニザントの専門チームは音声、2D/3D画像、動画、LiDARなど主要なモダリティ全般にわたり、数十億件規模のデータポイントと数百万件のデータラベルのキュレーション、アノテーション、品質検証を実施してきました。さらに精度向上のために地理空間メタデータを付与するケースも多くあります。
コグニザントのAI Training Data Servicesは現在、テクノロジーを活用したHuman-in-the-loop（人間参加型）アプローチにより、あらゆる業界のグローバル企業がエンタープライズ対応のAIモデルを大規模かつ効率的に構築・改善・検証・展開できるよう支援しています。