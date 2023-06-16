AI学習データサービス

「企業がAIの実運用化を進めるうえで最大の障壁となっているのがデータ負債です。分断され、品質が不十分で、アクセスが困難なデータは、効果的なAIモデルの開発を大きく制約します。コグニザントはこの課題に正面から向き合い、ビジネスサービス、ITの専門性、エンジニアリング力、そしてエコシステムパートナーとの連携を統合することで、業界特性に即した効率的なソリューションを提供しています。AI Training Data Servicesは、深い業界知識と高度なデータエンジニアリングおよびトレーニング能力を融合し、サービスをソフトウェアとして提供するアプローチを体現するものです。これにより企業はデータ準備の課題を解消し、AIドリブンな時代において競争力を維持することができます。」– Saurabh Gupta, President, Research & Advisory Services, HFS Research