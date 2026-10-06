AI活用が進まない本当の理由

ツールではなく、仕事設計の不在

シリーズ4「人間とAIが共に働く組織の設計論」第1回

AI活用が進まない最大の理由は、企業がAIを使うことを前提に仕事そのものを設計し直していないことにある。

生成AIへの投資は、もはや実証実験だけの話ではない。多くの企業がMicrosoft 365 Copilotをはじめとする生成AIやAIエージェントを導入し、営業、マーケティング、人事、財務、開発などへ展開している。

それでも活用は一部の積極的な利用者に偏り、文章の要約やメールの下書きといった個人作業の効率化にとどまることが多い。意思決定の速度、顧客価値、組織全体の生産性へ十分につながっていない。

問題は従業員の意欲だけではない。古い仕事のルールを維持したまま、新しい道具だけを追加していることにある。

AIは導入された。しかし、仕事は変わっていない

Cognizantが2026年1月に発表した調査「New Work, New World 2026」は、約1,000職種、18,000件の業務タスクを再評価し、全職種の93％が何らかの形でAIの影響を受ける可能性を示した。「完全に自動化可能」なタスクは2023年の1％から10％へ、AIによる部分的または大部分の支援が可能なタスクは15％から約40％へ増加した。

ただし、これらはAIの潜在能力を示す理論上の値であり、価値の実現を保証しない。従業員の受容性、規制、品質管理、倫理、組織変革などの実装条件は別に設計する必要がある。

AIが加わっても、会議、承認、権限、評価制度が変わらなければ、従業員は従来業務に加えて、生成結果の確認、修正、説明という新しい仕事を抱える。役割とプロセスを見直さなければ、効率化ではなく二重稼働が生まれる。



「何をしているか」だけでは、仕事は理解できない

仕事を役割、活動、手順、所要時間だけで捉えると、「何をしているか」というWhatの視点に偏る。AI時代には、どこで迷い、何を信頼し、どの判断に集中力を使い、例外時に誰へ相談し、何を自分の責任と認識するかというHow、さらにその背景や理由を示唆するWhyまで理解する必要がある。

従業員体験（Employee Experience）は、日々の仕事、認知負荷、メンタルモデル、学習、承認、文化を含む。従業員ジャーニー（Employee Journey）を顧客ジャーニーと同じ厳密さで捉えることが、AIの定着に欠かせない。

職務全体を人間かAIかに二分するのではない。仕事を観察、生成、判断、承認、例外対応、説明の単位へ分解し、最適な役割分担を設計する。

3つの失敗が、AIを「追加ツール」にしてしまう

技術決定論：優れた製品を導入すれば、仕事は自然に変わると考える

組織的機会主義：解くべき仕事の問題より先に、予算や流行で導入対象を決める。

文化の過小評価：操作研修だけで利用が定着すると考え、責任、評価、データ不安、管理職の期待を見落とす。

人間は「実行者」から「指揮者（オーケストレーター）」へ

エージェント型AIが複数のシステムと連携し、計画、実行、進捗確認まで担うようになると、人間はAIを使うだけでなく、仕事を委任するようになる。

人間の役割は、作業を自ら完了する実行者から、目的を示し、委任範囲を決め、結果を評価し、例外へ対応し、最終責任を引き受ける指揮者（オーケストレーター）へ移る。

目的：AIに何を達成させるのか

委任範囲：どこまで自律的に実行してよいのか

品質基準：成果を受け入れる条件は何か

例外対応：どの時点で人間へ戻すのか

説明責任：最終的な意思決定と結果に誰が責任を持つのか

仕事から、AI変革を設計する

AI活用が進まない本当の理由は、従業員が変わらないからではない。企業がAI時代の仕事へ変わり切れていないからである。

AI時代の競争優位は、高性能なモデルの導入だけでは生まれない。人間とAIが効果的に、信頼できる形で共に働ける組織を設計することから生まれる。

次回は、仕事設計を変えないまま処理速度だけを上げたときに生まれる「生産性向上の罠」を考える。