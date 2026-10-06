生産性向上の罠

AI活用率は高いのに、なぜ成果が出ないのか

シリーズ4「人間とAIが共に働く組織の設計論」第2回

AIが使われていることと、AIが成果を生んでいることは同じではない。利用率は変革の入口を示すが、価値は仕事の目的、ワークフロー、判断の瞬間を再設計することで生まれる。

AIは、もう使われている。従業員は文章を要約し、メールの下書きを作り、会議を準備し、情報を検索している。

それでも経営からは問いが出る。本当に生産性は上がったのか。意思決定は速くなったのか。顧客価値は高まったのか。AI活用を通じて、業務改善を内製する能力は高まったのか。そして従業員は楽になったのか。

利用は、価値創出の入口にすぎない。



利用率は、価値を示していない

ログイン回数は意思決定の速度を示さない。プロンプト数は顧客への回答品質を示さない。短縮時間の推計も、その時間が別の作業で埋め戻されたかを教えてくれない。

導入されていること

利用されていること

価値を生んでいること

「より良いプロンプト」の罠

より良いプロンプトは出力を改善するが、より良い仕事を保証しない。会議資料を短時間で作れても、会議自体が不要なら価値は生まれない。

必要なのはPrompt-ledからIntent-ledへの転換である。起点を「AIへどう聞くか」から、「仕事を通じて何を実現するか」へ移す。



AIは作業を速くする。しかし、仕事を減らすとは限らない

AIが生成した内容には、数字、前提、抜け漏れ、表現、機密情報、最終責任の確認が必要になる。この新たな作業を、本稿では確認労働と呼ぶ。

AIが生み出す速度が上がるほど、確認対象も増える可能性がある。さらに組織の期待値が上がれば、削減時間は新しい会議や報告で埋め戻される。ここに生産性向上の罠がある。



従業員体験から、生産性を捉え直す

AI時代の生産性は、処理量だけでは測れない。

効率：作業時間、処理量、待ち時間、コスト

品質：正確性、手戻り、例外、利用者評価

従業員体験：認知負荷、集中、裁量、学習、仕事の意味

組織能力：個人の工夫を再利用可能なワークフローや学習資産へ変えられているか

「判断の瞬間」を見つける

価値が生まれる場所は業務名だけでは見つからない。見るべきなのは、情報、経験、規則、時間的圧力、責任が集中する「判断の瞬間」である。

Human + Agent Workforceを設計する出発点は、従業員がどこで迷い、判断し、どの制約の中で責任を負っているかを観察することにある。

生産性向上の前に、目的を設計する

利用率は変革の入口を示す。価値は仕事の設計によって生まれる。

次回は、判断の瞬間を起点に、人間とAIの役割を分ける設計原則を考える。AI時代の従業員は、実行者から指揮者（オーケストレーター）へ移り始めている。