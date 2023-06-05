コグニザントジャパン ブログ

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Cognizant Moment™
Cognizant Moment™は、クリエイティブとテクノロジーの専門家チームが、AIを体験設計の起点から組み込むエンドツーエンドのトランスフォーメーションを提供しています。
AI Builder
私たちは、AI Builder です
AI投資は加速する一方で、多くの企業が成果創出に課題を抱えています。本シリーズでは、コグニザントの「AI Builder」という考え方を通じて、AI投資を企業価値へ変えるための鍵を全4回にわたり解説します。
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ニュースリリース
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- DXに向けた「人材争奪戦」に備えるグローバルIT人材の可能性 | 日本経済新聞 電子版特集
- “Intuition engineered”で多くのお客さまに大きな成功を | 日本経済新聞 電子版特集
- 世界的なITソリューション企業 コグニザントが日本事業を強化「自動車、銀行、通信などに力入れる」=Economist View | 週刊エコノミスト Online
- 日立がベンチマークする米コグニザント、日本でM＆Aを見据える理由 | 日経クロステック（xTECH）
- モータースポーツ支援の経験・知見が「企業にもたらす価値」とは？ | 日本経済新聞 電子版特集