今ある技術資産を生成AIで強化するために

BlackBerryの終焉は、埋没コストにより一企業がまさに「埋没」に至った一例です。約10年間、BlackBerryのデバイスはビジネスコミュニケーションに欠かせないものでしたが、消費者が急速にタッチスクリーン型のスマートフォンを利用し始めると、BlackBerryはメールセキュリティサービスと物理キーボードの設計に多大な投資を行いました。しかし、方向転換の必要性に気づいた時にはすでに遅く、AppleのiOSとGoogleのAndroidが市場を席捲していました。

今日のビジネスリーダーも同様に、技術が進化していく中で、生成AIを導入しなければならないというプレッシャーを感じているかもしれません。時代に取り残されることを選ぶ人はいないでしょう。しかし、既存のシステムやソフトウェアに数百万ドル、数十億ドルを投資してきた上で、さらに新しい技術を導入することは大きな負担に感じられるかもしれません。特に、実証されていないユースケースや新たな学習曲線、そして新しいスキルが必要となる場合はなおさらです。しかし、多くの企業は、新しいシステムを導入することはおろか、既存のシステムが持つ真の価値さえまだ完全に引き出せてはいません。

生成AIはこれまでの多くのイノベーションとは異なり、既存の投資からより多くの価値を引き出すことができる付加的なテクノロジーです。生成AIをうまく取り入れることで、企業は分散されたデータストア、システム、ワークフロー、プロセスを統合し、既存のシステムを無駄にすることなく、より効率的に機能させることが可能になります。