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生成AI

生成AIが世界に与える影響

生成AIがマクロ経済と社会に与える影響と、全世界で生産性に与える影響について包括的に考察します。

インタラクティブレポート

新しい仕事と世界

生成AIは、2032年までに年間1兆ドル以上の成長をもたらす可能性がある一方で、既存の仕事の最大90%を破壊する可能性があります。この急激な変化を乗り切るためには、人材への投資が鍵となります。

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Blue and purple abstract image

インタラクティブレポート

企業が知っておくべきこと

AIエージェント同士が会話し、AIが組織化された近未来で、ビジネスをどのように始めるべきか?

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記事

生成AI: 社会の新たなイコライザー

生成AIは長年のデジタル格差を解消し、人々は報酬の高い仕事に必要なスキルを身に付けることができます。

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テクノロジーの進化

生成AIは新しいビジネスチャンスを生み出します。しかし、未来を展望するためには、まったく新しい技術的な視点が必要です。

インタラクティブレポート

AIネイティブな思考

従来型の企業が自社の力でAIネイティブになることはできませんが、新たな市場機会を獲得している新興AI企業の動向を注視する必要があります。AIネイティブ企業がAIを事業と技術の中核に据え、どのように活用しているかを積極的に研究することで、従来型の企業は新興の競合他社の思考を有効に取り入れ、行動することが可能になります。

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A dull frog becomes colorful when seen through glasses

DEEP DIVE

AIが導く未来

複雑さを解消し、AIの価値を実現する。

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A blue and golden abstract image

記事

AIネイティブから学ぶテクノロジー

従来型の企業がAIネイティブな新興企業に後れを取らないために必要なこと。

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Close-up image of a mineral stone

仕事とスキル開発

生成AIは雇用市場に大きな影響をもたらします。その結果、一部の人は職を失い、また一部の人は新たなスキルの習得を迫られることになるでしょう。

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AIは女性の敵か、味方か?

生成AIが職場の女性に与えるネガティブな影響を無視することはできません。企業は、今すぐ行動を起こし、この不均衡に対処する必要があります。

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A woman touching a virtual screen

記事

人間のスキルの未来

HRリーダーは、限られた期間で従業員とAIのコラボレーションを支援するという大きな課題に直面しています。

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A man smiling

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生成AIとスキルの見直し

生成AIにより従業員のスキルが見直され、批判的思考、コミュニケーション、意思決定がより重要視されています。

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Close-up view of an eye with reflection of graphs on glasses

消費者からの信頼

AIに対する信頼とその欠如が社会的に大きな話題となっている今、企業は信頼を得るために何をするべきでしょうか?

DEEP DIVE

消費者のAIに対する信頼の構築

生成AIに信頼を寄せている消費者はわずか三分の一にすぎません。しかし、適切なアプローチをとれば、消費者からの信頼を得るための戦略を立てることができます。

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A stone bridge between two mountains

DEEP DIVE

消費者から見た生成AI: 疑念を払しょくするための５つのヒント

顧客からの信頼を得るためには、AI導入の初期段階から強固な基盤を構築する必要があります。

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記事

責任あるAI: 企業が今すぐ始めるべき5つのステップ

エンタプライズ規模の責任あるAIを構築する際に、企業は５つの主要領域に焦点を当てる必要があります。

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コグニザントは、AIを迅速かつ確実に活用できるよう支援します。

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まずはご相談ください

生成AIを安全に、責任を持ってビジネスに取り入れることで、優れた価値を創り出すことができます。お問い合わせをお待ちしています。

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