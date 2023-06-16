インタラクティブレポート

従来型の企業が自社の力でAIネイティブになることはできませんが、新たな市場機会を獲得している新興AI企業の動向を注視する必要があります。AIネイティブ企業がAIを事業と技術の中核に据え、どのように活用しているかを積極的に研究することで、従来型の企業は新興の競合他社の思考を有効に取り入れ、行動することが可能になります。