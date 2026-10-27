CEOとCHROが共有すべき5つの問い

AI時代の組織設計

シリーズ4「人間とAIが共に働く組織の設計論」第4回

AI時代の組織設計は、IT、人事、業務を個別に最適化する問題ではない。CEOとCHROが、人間に残す価値、判断権限と責任、時間の再投資、人材システム、従業員体験を共通の経営アジェンダとして設計する必要がある。

第1回では仕事設計の不在、第2回では利用と価値の違い、第3回ではHuman + Agent Workforceの設計原則を論じた。次に問われるのは経営の責任である。

仕事、組織、人材、データ、ガバナンスは一つのシステムとして設計されなければならない。AI時代の組織設計は、CEOとCHROが共同で担う経営アジェンダなのである。



問い1｜AIで減らす仕事ではなく、人間に残す仕事を定義しているか

顧客との信頼構築、曖昧な状況の解釈、利害調整、倫理的判断、創造、最終責任は、AIにできないから残る仕事ではない。人間が担うことで価値が高まる仕事である。

問い2｜人間とAIの間で、判断権限と説明責任をどう配分するか

Human + Agent Workforceは責任をAIへ移す仕組みではない。目的、権限、監視、撤回、説明責任を再配分する仕組みである。

問い3｜生産性向上で生まれた時間を、何に再投資するか

AIによって生まれる時間は新しい資本である。顧客理解、学習、イノベーション、品質改善、新規事業、従業員体験のどこへ再投資するかは経営判断である。

問い4｜評価・採用・育成はHuman + Agent Workforceを前提に再設計されているか

評価すべきものは、作業量だけではない。良い問い、AIへの委任、成果物の評価、例外対応、学習共有を人材システムへ組み込む必要がある。

問い5｜従業員体験は、顧客体験と同じ重さで経営会議へ上がっているか

従業員体験（Employee Experience）は、採用、定着、生産性、リスク、顧客満足を含む企業価値へ影響する。福利厚生やエンゲージメント施策だけでなく、競争優位を左右する経営指標として扱う必要がある。

AI時代の組織設計は経営の仕事である

CEOとCHROは、人間に残す価値、判断権限と責任、時間の再投資、人材システム、従業員体験について共通の見解を持たなければならない。

AI時代の競争優位は、人間とAIが共に成果を生み出せる組織を設計できるかで決まる。

次回は最終回として、日本企業の現場知をHuman + Agent Workforce時代の競争優位へ変える条件を考える。

