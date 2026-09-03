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コグニザントジャパン ブログ
AI Builder ー AIの実装を、確かなビジネス成果へ

生成AIへの投資は年々広がる一方で、多くの企業が「思うような成果につながらない」という課題に直面しています。PoCはうまくいっても全社展開には進まず、AI活用が価値創出に結びつかない例は少なくありません。では、成果を生み出す企業と、試行錯誤にとどまる企業を分けるものは何でしょうか。本シリーズでは、コグニザントが掲げる「AI Builder」という考え方を通じて、AI投資を実際の企業価値に変えるために欠かせないコンテキスト、エージェント、人材、ガバナンスについて、全4回にわたってお伝えします。

  • 【第1回】第一回: AI投資は「試行錯誤」から抜け出せるか — なぜ成果に結びつかないのか - 2026年09月07日
  • 【第2回】第二回: AI投資を価値に変える「3つの鍵」— コンテキスト・エージェント・ガバナンス - 2026年09月14日公開予定
  • 【第3回】第三回: AIを動かすのは技術ではなく"人" — なぜコグニザントは「現場に残る」ことを選ぶのか - 2026年09月21日公開予定
  • 【第4回】第四回: AIをリアルタイムで信頼する仕組み — Neuro AI Trustと、コグニザントが目指す姿 - 2026年09月28日公開予定

この記事の投稿者

渡辺 宣彦

コグニザントジャパン株式会社
代表取締役社長

渡辺 宣彦

2025年11月付でコグニザントジャパン株式会社 代表取締役社長に就任。

エンタープライズ企業における大規模なDX推進や、戦略的なクライアントパートナーシップ構築における確かな実績を背景に、数十年にわたるリーダーシップ経験と業界の知見を活かしてコグニザントジャパンを統率。

直近では、日本マイクロソフト執行役員 常務としてエンタープライズ事業本部を統括し、それ以前は、ペガシステムズやアクセンチュアなど大手グローバルIT企業で要職を歴任。特に日本国内におけるオフショアリングやグローバルソーシングに関わる数多くの複雑な変革プロジェクトを成功に導いてきた実績を持つ。

慶應義塾大学法学部卒、 オーストラリア・ボンド大学にてグローバルリーダーシップMBA取得、 元早稲田大学創造理工学部非常勤講師

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