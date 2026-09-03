生成AIへの投資は年々広がる一方で、多くの企業が「思うような成果につながらない」という課題に直面しています。PoCはうまくいっても全社展開には進まず、AI活用が価値創出に結びつかない例は少なくありません。では、成果を生み出す企業と、試行錯誤にとどまる企業を分けるものは何でしょうか。本シリーズでは、コグニザントが掲げる「AI Builder」という考え方を通じて、AI投資を実際の企業価値に変えるために欠かせないコンテキスト、エージェント、人材、ガバナンスについて、全4回にわたってお伝えします。

【第1回】第一回: AI投資は「試行錯誤」から抜け出せるか — なぜ成果に結びつかないのか - 2026年09月07日

【第2回】第二回: AI投資を価値に変える「3つの鍵」— コンテキスト・エージェント・ガバナンス - 2026年09月14日公開予定

【第3回】第三回: AIを動かすのは技術ではなく"人" — なぜコグニザントは「現場に残る」ことを選ぶのか - 2026年09月21日公開予定

【第4回】第四回: AIをリアルタイムで信頼する仕組み — Neuro AI Trustと、コグニザントが目指す姿 - 2026年09月28日公開予定